Kempenaar Liam Van Bylen van Lotto-DSNTY heeft de tweede editie van de Grote Prijs Stad Torhout gewonnen. Hij haalde het in een massaspurt voor de Nederlander van Rees. Een lange solo van de Italiaan Renato Favero strandde in de laatste lokale ronde waardoor het peloton kon spurten voor de zege. Voor Van Bylen is het zijn vijfde zege dit seizoen.