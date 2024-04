In de brief van de vakbonden wordt gewag gemaakt van het gedrag van CEO Jannie Haek. De vakbonden spreken daarin over verschillende "verontrustende incidenten", waarbij er bijvoorbeeld sprake was van "verbaal geweld".

"De stress die onze CEO ervaart, zijn poging om te stoppen met roken, zijn overmatig alcoholgebruik, en het feit dat hij sommige mensen niet mag, kunnen dit gedrag niet rechtvaardigen", klinkt het in de brief. Zo kreeg Haek de afgelopen jaren al twee keer een boete wegens roken in de kantoren - wat verboden is.

De brief werd eind februari al naar de raad van bestuur gestuurd, die daarop besliste dat er een bemiddelingsprocedure met een externe bemiddelaar gestart moest worden. Volgens onze informatie zijn er eerst aparte gesprekken gevoerd met beide partijen. Intussen hebben beide partijen ook al twee keer samen rond de tafel gezeten. Een van de pistes zou zijn dat er een gedragscode opgesteld wordt.

De Nationale Loterij wil "ten allen tijd een respectvolle en vertrouwensvolle omgeving garanderen". Volgens het communiqué hebben zowel de CEO als de vakbonden hun vertrouwen uitgesproken om verder samen te werken.