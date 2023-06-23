Wie is win­naar van 6 mil­joen euro in Blan­ken­ber­ge? Nati­o­na­le Lote­rij zoekt de geluksvogel

De Nationale Loterij is op zoek naar de koper van het winnende spelticket van de Extra Lotto-trekking van 31 december 2025. Het ticket, gekocht in Blankenberge, is 6 miljoen euro waard. Er is nog tot 20 mei tijd om de winst te claimen.

De loterij meldt in een persbericht dat de deelname werd geregistreerd op maandag 30 december. De winnende combinatie was 5 - 7 - 13 - 19 - 29 - 39 + 15.

OPROEP

De Nationale Loterij vraagt spelers die deelnamen aan de Extra Lotto-trekking, en dan vooral wie dat deed in een verkooppunt in Blankenberge, om hun ticket zorgvuldig te controleren.

