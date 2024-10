De oproep van Ruth Vandenberghe naar N-VA om exclusief te onderhandelen kwam er na bijna twee weken van gesprekken tussen TBSK, N-VA en Vooruit. Met TBSK als grootste partij - die hoe dan ook incontournable is in Kortrijk - en dus ook twee weken aan zet is.

Axel Ronse, lijsttrekker van N-VA Kortrijk, schetst zelf hoe die onderhandelingen voor hem gelopen zijn tot nu toe: "Wij (N-VA) waren op 13 oktober de sterkste groeier met een verdubbeling. Kort na de verkiezingen voelden we snel dat TBSK een opbod organiseerde tussen Vooruit en ons. In het beste geval zou ons dat bestuursdeelname opleveren waar we minder op ons programma zouden kunnen duwen."

"Gesprekken, vorige zondag, met Maxim Veys van Vooruit - die hetzelfde gevoel had- boden ons perspectief om en ons programma uit te voeren, en meer te wegen in de coalitie. Daarom vragen we aan TBSK al sinds maandag om de piste met 3 partijen ernstig te onderzoeken en op te starten. We zullen dat ook blijven vragen. Zoals we deze avond nog om 19u hebben gedaan. We vinden die piste ook de meest stabiele en daadkrachtige voor Kortrijk."



"Voor ons telt maar 1 zaak: ons programma maximaal realiseren. Mensen mogen ons beoordelen eens er een echt onderhandeld bestuursakkoord op tafel ligt."