Als laatste centrumstad in Vlaanderen was het in Kortrijk wachten op witte rook wat de coalitievorming betreft. Team Burgemeester Stadslijst Kortrijk (TBSK) is de winnaar van de verkiezingen, en heeft het initiatiefrecht, nog tot en met maandag. Toekomstig burgemeester Ruth Vandenberghe heeft vrijdagavond met de N-VA van Axel Ronse een akkoord bereikt over een basistekst met twintig ambities voor de stad Kortrijk. Ze vraagt hem nu officieel om in coalitie te stappen en verwacht spoedig een antwoord.