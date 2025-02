De bedoeling is dat de panelen straks 285.000 kilowattuur opbrengen per jaar, dat is twee keer het energieverbruik van het stadhuis van Brugge. De investering moet van museum BRUSK een duurzaam gebouw maken.

"In totaal gaan we op het hele gebouw meer dan 1400 vierkante meter van die panelen aanleggen. Waarom geen klassieke zonnepanelen? Die zouden een heel ander beeld gemaakt hebben van dit prachtige gebouw", zegt schepen Pieter Marechal. "Deze schalen zijn speciaal gecreëerd voor dit gebouw. Als je er passeert, heb je niet het gevoel dat er zonnepanelen op liggen."