In Gullegem testen zo’n 200 motorrijders vandaag hun vaardigheden bij de Kortrijkse Rijschool. Slalommen, scherpe bochten nemen en stapvoets rijden: zelfs ervaren rijders merken dat ze weer even moeten wennen. “Je denkt dat je het nog altijd in de vingers hebt, maar als je zo’n oefening doet, besef je dat het toch niet zo vanzelfsprekend is,” zegt motorrijder Koen Lauwers.

Instructeur Hervé Bultinck benadrukt dat vooral rijden aan lage snelheid een uitdaging is. “Op hoge snelheid rijden is niet het moeilijkste, maar traag rijden en balanceren vraagt echt controle over de motor.” De focus ligt vandaag dan ook op het verbeteren van de fijne motoriek en het inschatten van gevaren in het verkeer.