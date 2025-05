De man beroofde zijn echtgenote in 2021 ook al van het leven in hun woning in Oostrozebeke. Hij sloeg haar met een hamer op het hoofd. Voor die feiten besloot de raadkamer in Kortrijk de man te laten interneren. Het dossier werd op maandag 24 februari overgemaakt aan de Kamer voor de Bescherming van de Maatschappij (KBM), die over de uitvoering van de maatregel moet oordelen.