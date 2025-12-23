10°C
Brugge

Moet er eerst een dode val­len?”: Direc­teur-gene­raal Steen­ber­gen over esca­le­ren­de agres­sie in Brug­se gevangenis

De directeur-generaal van het gevangeniswezen, Mathilde Steenbergen, bracht naar aanleiding van een incident een bezoek aan de Brugse gevangenis om met cipiers te praten. Ze begrijpt hun verzuchtingen, maar ze wijst erop dat het probleem niet bij de plaatselijke directie ligt, wel bij het falende overheidsbeleid.

“Ligt het aan het lokale beleid? Uiteraard niet,” zei Steenbergen. “Het is het nationale en politieke beleid dat zorgt voor de overbevolking. Ik heb dit al aangekaart in een open brief. Moet er eerst een dode vallen? Het probleem escaleert en we kunnen dat niet genoeg benadrukken.”

Steenbergen bracht de hele namiddag door in de gevangenis, waar ze sprak met de directie en het personeel. Ze loofde de inzet van het personeel: “Iedereen doet zijn uiterste best om onder onmogelijke omstandigheden het beste van zichzelf te geven. Maar er zijn dringend maatregelen nodig, anders loopt het mis.”

Nieuws

Vier cipiers gewond bij agressie in gevangenis Brugge: “Overbevolking en gebrek aan steun maken het onhoudbaar”
Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Anneleen Vandamme
Gevangenis Brugge

