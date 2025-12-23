“Ligt het aan het lokale beleid? Uiteraard niet,” zei Steenbergen. “Het is het nationale en politieke beleid dat zorgt voor de overbevolking. Ik heb dit al aangekaart in een open brief. Moet er eerst een dode vallen? Het probleem escaleert en we kunnen dat niet genoeg benadrukken.”

Steenbergen bracht de hele namiddag door in de gevangenis, waar ze sprak met de directie en het personeel. Ze loofde de inzet van het personeel: “Iedereen doet zijn uiterste best om onder onmogelijke omstandigheden het beste van zichzelf te geven. Maar er zijn dringend maatregelen nodig, anders loopt het mis.”