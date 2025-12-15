Twee cipiers die gewond raakten, getuigen anoniem. “Op het moment dat ik zijn been greep, gaf een gedetineerde verschillende kniestoten in mijn gezicht. Ik ben tegen het bed gevlogen. Ook collega’s raakten gewond toen ze tussenbeide kwamen."

Uiteindelijk raken vier cipiers gewond, vooral aan het hoofd. Met de overbevolking in de gevangenis neemt de agressie alleen maar toe, zeggen de cipiers. "Dat heeft er zeker iets mee te maken, want door de overbevolking lopen de gedetineerden meer geïrriteerd rond, waardoor de agressie naar het personeel stijgt. Er moet echt iets veranderen."

