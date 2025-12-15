10°C
Aanmelden
Nieuws
Brugge

Vier cipiers gewond bij agres­sie in gevan­ge­nis Brug­ge: Over­be­vol­king en gebrek aan steun maken het onhoudbaar”

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Woensdag is er incident geweest in de gevangenis, waarbij vier cipiers gewond zijn geraakt. De verwondingen zijn onder meer een gekneusde oogkas en elleboog, en ook een whiplash. De cipiers klagen over de overbevolking, die gedetineerden agressief maakt. Maar ze klagen ook specifiek over de directie, die het volgens hen teveel zou opnemen voor de gevangenen en te weinig voor de cipiers. 

Twee cipiers die gewond raakten, getuigen anoniem. “Op het moment dat ik zijn been greep, gaf een gedetineerde verschillende kniestoten in mijn gezicht. Ik ben tegen het bed gevlogen. Ook collega’s raakten gewond toen ze tussenbeide kwamen."

Uiteindelijk raken vier cipiers gewond, vooral aan het hoofd. Met de overbevolking in de gevangenis neemt de agressie alleen maar toe, zeggen de cipiers. "Dat heeft er zeker iets mee te maken, want door de overbevolking lopen de gedetineerden meer geïrriteerd rond, waardoor de agressie naar het personeel stijgt. Er moet echt iets veranderen."

"Ons standpunt wordt in twijfel getrokken"

Maar de cipiers hebben ook kritiek op het beleid van de directie. Die zou het volgens hen te vaak opnemen voor de gedetineerden en de cipiers te vaak op het matje roepen. "Tegenwoordig zijn er verschillende instanties in het leven geroepen zoals de klachtencommissie of de commissie van toezicht. Zij spitsen zich volledig op de rechten van de gedetineerde. Als wij een rapport schrijven als beëdigd beambte kunnen zij klacht indienen. Dan is het woord tegen woord. Daarbij gebeurt het vaak dat de directie onze versie in twijfel trekt."

Voor deze twee getuigende cipiers is het genoeg geweest. De ene keert terug naar defensie, de andere hoopt binnenkort aan de slag te kunnen gaan bij de brandweer.

Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Anneleen Vandamme
Gevangenis Brugge

Meest gelezen

Whats App Image 2026 01 13 at 10 49 18
Nieuws

Koppel thuis dood gevonden in Beveren-Leie: "Wellicht familiedrama"
Steekincident roeselare
Nieuws
Update

Vrouw (45) overleden na steekincident in Roeselare, partner (51) geeft zichzelf aan
Brand02
Nieuws
Update

Felle brand in afvalverwerkend bedrijf in Zwevegem

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

gevangenis grondslaper

Aantal gevangenen dat op de grond slaapt in Belgische gevangenissen daalt tot 482
Carl decaluwe

"Gaan we ze dan vrijlaten?" Gouverneur reageert op oproep tot bestuurlijke maatregelen tegen overbevolking in gevangenis
Gevangenis brugge

Toezichtscommissies van gevangenissen roepen burgemeesters op om maatregelen te nemen tegen overbevolking
Gevangenis brugge

Cipiers én gevangenisdirecties ontgoocheld over uitblijven maatregelen tegen overbevolking
gevangenis grondslaper

Aantal grondslapers daalt licht, maar overbevolking in gevangenissen blijft acuut
gevangenis grondslaper

Overbevolking gevangenissen: opnieuw record gebroken
Aanmelden