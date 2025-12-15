Vier cipiers gewond bij agressie in gevangenis Brugge: “Overbevolking en gebrek aan steun maken het onhoudbaar”
Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Woensdag is er incident geweest in de gevangenis, waarbij vier cipiers gewond zijn geraakt. De verwondingen zijn onder meer een gekneusde oogkas en elleboog, en ook een whiplash. De cipiers klagen over de overbevolking, die gedetineerden agressief maakt. Maar ze klagen ook specifiek over de directie, die het volgens hen teveel zou opnemen voor de gevangenen en te weinig voor de cipiers.
Twee cipiers die gewond raakten, getuigen anoniem. “Op het moment dat ik zijn been greep, gaf een gedetineerde verschillende kniestoten in mijn gezicht. Ik ben tegen het bed gevlogen. Ook collega’s raakten gewond toen ze tussenbeide kwamen."
Uiteindelijk raken vier cipiers gewond, vooral aan het hoofd. Met de overbevolking in de gevangenis neemt de agressie alleen maar toe, zeggen de cipiers. "Dat heeft er zeker iets mee te maken, want door de overbevolking lopen de gedetineerden meer geïrriteerd rond, waardoor de agressie naar het personeel stijgt. Er moet echt iets veranderen."
"Ons standpunt wordt in twijfel getrokken"
Maar de cipiers hebben ook kritiek op het beleid van de directie. Die zou het volgens hen te vaak opnemen voor de gedetineerden en de cipiers te vaak op het matje roepen. "Tegenwoordig zijn er verschillende instanties in het leven geroepen zoals de klachtencommissie of de commissie van toezicht. Zij spitsen zich volledig op de rechten van de gedetineerde. Als wij een rapport schrijven als beëdigd beambte kunnen zij klacht indienen. Dan is het woord tegen woord. Daarbij gebeurt het vaak dat de directie onze versie in twijfel trekt."
Voor deze twee getuigende cipiers is het genoeg geweest. De ene keert terug naar defensie, de andere hoopt binnenkort aan de slag te kunnen gaan bij de brandweer.