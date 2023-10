De kandidaten voor Miss België dromen van de grote finale begin volgend jaar. Om ze klaar te stomen, krijgen ze ook een cursus zelfvertrouwen. De cursus wordt gegeven door lifecoach Steve Boedt. "Het is ook over hoe ze communiceren en wat hun energie is naar mensen. Ze moeten er niet alleen goed uitzien, het moet ook aangenaam zijn om met hen te praten. Zelfvertrouwen is daar erg belangrijk bij."