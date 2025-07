Cilou Annys toonde later haar contract aan een advocaat. Die zei dat het een vodje papier was. “Als je dit contract voor een rechtbank brengt, wordt het verworpen, zei hij. Maar als ik het niet had getekend, was het kroontje weg.”

Cilou blijft wel fier op haar titel Miss België 2010. “Maar als je 18 bent, weet je niet wat er je te wachten staat. Ik kon ook niet zijn wie ik ben. Het comité zei: ze is West-Vlaams, we gaan ze moeten ondertitelen. Ze zou best zo weinig mogelijk interviews geven, want we verstaan haar niet. Wie ben je dan nog? Je kunt niet zijn wie je bent. Eigenlijk zou er een psycholoog in dat team moeten komen, of een coach, iemand die je begeleidt.”

Met haar getuigenis wil Cilou andere jonge meisjes waarschuwen en vraagt ze een dringende verandering van de organisatie van Miss België. Volgens haar moet de schoonheidswedstrijd "volledig afgeschreven worden, ofwel moet er een grote hervorming komen, uit handen van Darline Devos. Want hoe het nu is, is not done.”