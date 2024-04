De veertiger uit Lommel werd op zaterdag 11 februari 2023 rond 17.30 uur opgepakt in De Panne. Volgens het federaal parket had hij waarschijnlijk de intentie om een aanslag te plegen tijdens de verkiezing van Miss België. Die verkiezing vond plaats in het Proximus Theater in Plopsaland en ging uiteindelijk met ruim een uur vertraging van start. Peter C. was in het bezit van twee vuurwapens en een kogelwerende vest. De Brugse onderzoeksrechter hield hem aan op verdenking van poging tot terroristische moord.