“Meten is weten,” zegt Vlaams parlementslid Simon Bekaert uit Tielt. “Een uniform monitoringsysteem is goed voor iedereen. Dit zal zowel ten goede komen van de gebruikers van de fiets- en wandelroutes als van de provinciale toeristische organisaties. Want investeren in natuur- en fietsbeleving is ook een investering is in het klimaat, onze economie en onze gezondheid.”

Om te komen tot een gecentraliseerde aanpak, bereidt Toerisme Vlaanderen momenteel een raamcontract voor de aankoop van tel-infrastructuur (voor wandelen en fietsen). De bedoeling is dat alle partners op gewestelijk, provinciaal en lokaal niveau via deze raamovereenkomst dezelfde tellers aankopen en dat de verzamelde data in één systeem terechtkomt.