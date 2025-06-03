De drie straten die aangepakt worden — de Zavelstraat, Julius Sabbestraat en Herdersstraat — worden volledig heringericht als woonerf. Zo komt er meer ruimte en comfort voor zachte weggebruikers.

“Het Kopenhagenfonds is in het leven geroepen om lokale besturen te ondersteunen als ze investeren in fietsinfrastructuur,” zegt Vlaams minister Hilde Crevits. “Vlamingen grijpen steeds vaker naar de fiets voor korte verplaatsingen. Met deze steun zorgen we samen voor meer comfort en veiligheid.”