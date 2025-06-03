De Vlaamse overheid investeert 127.000 euro in drie fietsprojecten in Harelbeke. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Hilde Crevits (CD&V) kende de steun toe via het Kopenhagenfonds. De projecten moeten de leefbaarheid en de veiligheid voor fietsers in de buurt van de Zandberg verbeteren.
De drie straten die aangepakt worden — de Zavelstraat, Julius Sabbestraat en Herdersstraat — worden volledig heringericht als woonerf. Zo komt er meer ruimte en comfort voor zachte weggebruikers.
“Het Kopenhagenfonds is in het leven geroepen om lokale besturen te ondersteunen als ze investeren in fietsinfrastructuur,” zegt Vlaams minister Hilde Crevits. “Vlamingen grijpen steeds vaker naar de fiets voor korte verplaatsingen. Met deze steun zorgen we samen voor meer comfort en veiligheid.”
Wat wordt er aangepakt?
De Zavelstraat wordt heringericht met waterdoorlatende betonstraatstenen en aangepaste voetpaden. Het project kost ruim 127.000 euro, waarvan 51.000 euro meteen wordt uitbetaald.
In de Julius Sabbestraat, die het Zandbergplein met de Zandbergstraat verbindt, wordt over een afstand van 92 meter een woonerf aangelegd. Hier gaat het om een investering van 79.000 euro, waarvan 32.000 euro nu wordt uitbetaald.
Ook de Herdersstraat krijgt een herinrichting. De straat verbindt de Zandbergstraat met de Hippodroomstraat en wordt veiliger gemaakt voor fietsers. De kostprijs bedraagt bijna 110.000 euro. De eerste schijf van 44.000 euro wordt nu uitbetaald.