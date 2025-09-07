Fietsknooppunten tijdelijk buiten gebruik: West-Vlaams fietsnetwerk krijgt grote update
Westtoer start vanaf 1 oktober 2025 met een grondige vernieuwing van het fietsnetwerk in West-Vlaanderen. Tot april 2026 kunnen fietsers daarom geen gebruik maken van de bestaande knooppunten en bewegwijzerde routes. Het vernieuwde Fietsnetwerk 3.0 moet veiliger zijn, meer beleving bieden en nieuwe plekken in de provincie verbinden.
Het West-Vlaamse Fietsnetwerk, dat sinds 2006 bestaat en in 2024 door 7,3 miljoen fietsers werd gebruikt, krijgt een ingrijpende update. De afgelopen tien jaar zijn het landschap en de fietsinfrastructuur sterk veranderd, waardoor een grondige herziening nodig is.
“Met deze grootschalige vernieuwing investeren de Provincie West-Vlaanderen en Westtoer in de duurzame toekomst van het recreatief fietsen in onze provincie”, zegt Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde voor toerisme en voorzitter van Westtoer. “Het vernieuwde netwerk wordt niet alleen veiliger en comfortabeler, maar verbindt ook inspirerende plekken en belevingen.”
Nieuwe uitkijkpunten
De eerste update van het netwerk vond plaats in 2016, toen vooral ontbrekende verbindingen werden toegevoegd. Nu wordt het netwerk flink uitgebreid, met nieuwe veilige passages over bruggen en tunnels. Binnen het project Horizon 2025 zijn al 19 nieuwe uitkijkpunten gerealiseerd, verspreid over het Brugse Ommeland, de Westhoek, de Leiestreek en de Kust. In 2026 komen daar nog vijf uitzichtpunten bij, samen met nieuwe picknickplekken en natuurgebieden.
Het Westerpunt in De Panne is een van de nieuwe uitkijkpunten binnen het project Horizon 2025.
Netwerk & routeplanners niet beschikbaar
De vernieuwing is een grote technische operatie. Lokale besturen werkten samen met Westtoer om de nieuwe trajecten te selecteren. Gedurende de volledige updateperiode zijn zowel het fysieke netwerk als digitale routeplanners niet beschikbaar. De verkoop van kaarten stopte al op 15 september 2025. Westtoer voert de aanpassing van de bewegwijzering zelf uit.
“Wij beseffen dat de tijdelijke onderbreking voor ongemak zorgt, maar deze ingreep is nodig om het netwerk klaar te maken voor de toekomst", aldus Vanlerberghe. “In april 2026 verwelkomen we fietsers opnieuw met een veiliger, comfortabeler en belevingsvoller Fietsnetwerk 3.0.”