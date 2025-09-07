Het West-Vlaamse Fietsnetwerk, dat sinds 2006 bestaat en in 2024 door 7,3 miljoen fietsers werd gebruikt, krijgt een ingrijpende update. De afgelopen tien jaar zijn het landschap en de fietsinfrastructuur sterk veranderd, waardoor een grondige herziening nodig is.

“Met deze grootschalige vernieuwing investeren de Provincie West-Vlaanderen en Westtoer in de duurzame toekomst van het recreatief fietsen in onze provincie”, zegt Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde voor toerisme en voorzitter van Westtoer. “Het vernieuwde netwerk wordt niet alleen veiliger en comfortabeler, maar verbindt ook inspirerende plekken en belevingen.”