De honden konden ook niet buiten lopen, of op een droge plek liggen. Na herhaaldelijke waarschuwingen verliest de kweker nu zijn erkenning.

“We geven kwekers altijd eerst de kans om dingen in orde te maken, maar sluiting is de enige oplossing als men na meerdere waarschuwingen in de fout blijft gaan”, zegt minister Weyts. “Wie niet horen wil, moet voelen. Ook al gaat het over een kweker die zei een nobel doel te hebben: assistentiehonden opleiden. We geven de man nu nog even de tijd om een nieuwe plaats te zoeken voor zijn dieren. Daarna moet hij sluiten en mag hij minstens 2 jaar geen nieuwe erkenning meer aanvragen”.