En dus zetten de leerlingen hun schouders onder projecten waarmee ze het verschil kunnen maken. Maar ze passen ook hun gedrag aan.

Cleo Zyde: "De lichten gaan uit zichzelf uit en aan, zodat we minder elektriciteit verbruiken. We hebben ook een serretuin. We hebben veel bomen, appelbomen en perenbomen."

Vlaams minister van Omgeving Jo Brouns:" Ik ben ook aangenaam verrast over het feit dat ze hier - inwoners in West-Vlaanderen, dicht bij de kust- dat ze zich ervan bewust zijn dat de zee opschuift. Een heel mooi project daarrond. Ik denk dat het vandaag mag gezegd worden dat het belangrijk is dat we die volgende generaties meenemen in het verhaal van de klimaatverandering."

En met een selfie in de klas is de klimaatcampagne ‘#iktrekhetmijaan’ officieel gestart. Scholen worden aangemoedigd om hun inspanningen te delen via sociale media.

"Van Poperinge tot Bree, wordt die vandaag gelanceerd, in alle Vlaamse scholen. Deze week gaat er extra aandacht naar. Maar het is een volgehouden inspanning", zegt Vlaams minister Jo Brouns.