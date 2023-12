Hoewel Crevits een periode van rust moest nemen, is ze nog niet van plan om te stoppen in de politiek. En dat nog altijd het liefst in Vlaanderen. "Ik krijg vaak de vraag of ik burgemeester wil worden in Torhout, maar dat is geen optie meer. Mijn habitat, waar ik mij goed voel, is Vlaanderen."

Dus trekt de Torhoutse opnieuw de Vlaamse lijst. "Ik weet dat er vernieuwing nodig is in de politiek, maar ik ook al gemerkt dat een beetje grijze haren en een beetje ervaring belangrijk kunnen zijn."