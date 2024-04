Nicole is 91 jaar en woont sinds haar man overleden is alleen. Om eenzaamheid tegen te gaan videobelt ze elke vrijdag een uur lang met Ruth, een verzorgende. Ze praten over het weer, de actualiteit, maar ook over de medicatie die ze moet nemen. Het gesprek heeft een erg positieve impact op het leven van Nicole, want zo voelt ze zich veel minder eenzaam. “Dat is formidabel. Dat is beeld”, klinkt het bij Nicole.