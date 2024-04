Alivia is een proefproject van de Vlaamse overheid, het platform past in het langer thuiswonen op oudere leeftijd, mits de juiste zorgomkadering.

Voor organisaties zoals Familiezorg of Het Wit Gele Kruis is Alivia alvast een stap vooruit. Stefanie Dhaens, hoofdverpleegkundige Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen: “Met ons dossier dat we nu gebruiken kunnen we al digitaal communiceren met de huisarts. Maar we missen eigenlijk het zorgteam. Wat maakt dat er heel vaak communicatie nodig is: telefoons, mailtjes of papieren die bij de patiënt zelf liggen. En dat wordt nu opgelost met Alivia.”

Het proefproject kost 15 miljoen euro en duurt zes maanden, daarna zou iedereen Alivia kunnen gebruiken.