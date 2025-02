De sector staat voor grote uitdagingen, krijgt de minister te horen. Zo is het aantal bewoners met dementie fors aan het stijgen. "In vijf jaar is het aantal mensen met dementie meer dan verdubbeld. Het einde is nog lang niet in zicht", zegt Bas Kindt van het woonzorgcentrum in Izegem.

Nog de hele week steken tijdens Expeditie Zorg ook andere politici de handen uit de mouwen, over heel Vlaanderen. Zo zal Jeremie Vaneeckhout (Groen) vrijdag nog helpen bij de maaltijdbedeling in Roeselare, helpt Eva Ryde (N-VA) mee in Zonnebe, Loes Vandromme gaat naar Zwevegem en Yves Buysse (Vlaams Belang) steekt de handen uit de mouwen bij Zorgbedrijf Meetjesland.