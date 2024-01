Er zijn vorig jaar 18,4 procent minder woningen verkocht in West-Vlaanderen. Dat komt vooral door de stijgende rente. Als de markt afkoelt, zou je denken dat ook de prijzen zakken. Maar die stijgen net, deels door investeerders die vastgoed opkopen om te verhuren. Bart van Opstal, woordvoerder Notaris.be: “Zij hebben geen nadeel van het feit dat de rente gestegen is in 2023. Zij blijven aankopen. De tweede reden is dat je natuurlijk uit een tijd komt waar er erg veel gekocht is: in 2021 en 2022. En nu heb je een terugval. En ondanks die terugval, zijn verkopers nog niet bereid om hun prijzen te doen zakken, omdat zij ook in heel veel gevallen niet gehaast zijn.”