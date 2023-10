Middelkerke breidt parkeerplan uit naar Westende-Dorp

“Ik voorspelde al eerder dat de woonwijken in Westende-Dorp te maken zouden krijgen met veel langdurig parkeren dat ‘overloopt’ uit de aanpalende toeristische zone," zegt schepen van mobiliteit Dirk De Poortere. "We moeten het overtollige 'vakantieparkeren' in deze woonwijken in het belang van de bewoners regelen. De herfstvakantie is wat ons betreft het beste startmoment."