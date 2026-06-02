Met open kofferbakken en spandoeken maakten de ouders hun ongenoegen duidelijk aan de schoolpoort van basisschool Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen in Kortrijk. Tot voor kort was het eerste uur parkeren in de straat gratis, maar dat is veranderd. Wie nu parkeert, moet meteen betalen.

"Van de eerste seconde dat je geparkeerd staat, moet je al betalen. Dat is direct 1,80 euro om even je kind af te zetten of op te halen", zegt ouder Siska Dekeyser. "Als je dat elke dag twee keer moet betalen, loopt dat snel op."