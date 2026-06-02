“Voor vijf minuten betaal je al 1,80 euro”: Ouders protesteren tegen betalend parkeren aan school in Kortrijk
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Een vijftiental ouders heeft vanmorgen actie gevoerd aan basisschool Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen in Kortrijk. Ze protesteren tegen het aangepaste parkeerbeleid in de straat, waarbij automobilisten vanaf de eerste minuut moeten betalen om te parkeren. Volgens de ouders lopen de kosten snel op voor wie dagelijks kinderen afzet en ophaalt.
Met open kofferbakken en spandoeken maakten de ouders hun ongenoegen duidelijk aan de schoolpoort van basisschool Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen in Kortrijk. Tot voor kort was het eerste uur parkeren in de straat gratis, maar dat is veranderd. Wie nu parkeert, moet meteen betalen.
"Van de eerste seconde dat je geparkeerd staat, moet je al betalen. Dat is direct 1,80 euro om even je kind af te zetten of op te halen", zegt ouder Siska Dekeyser. "Als je dat elke dag twee keer moet betalen, loopt dat snel op."
"Het is niet fijn als je vijf minuten binnen en buiten bent en toch een boete van 40 euro in de bus krijgt."
Volgens de ouders zijn er bovendien te weinig plaatsen voor kort parkeren. "Er zijn maar drie plaatsen voor kort parkeren. Bij een basisschool en middelbare school zou je verwachten dat er meer zijn", zegt ouder Hannes Coudenys. "Het is niet fijn als je vijf minuten binnen en buiten bent en toch een boete van 40 euro in de bus krijgt."
Scanwagen op drukste moment
De frustratie is volgens de ouders extra groot omdat de scanwagen regelmatig passeert tijdens de schoolspits. "Om vier uur passeert de scanwagen van Parko. Dat is net het drukste moment, wanneer ouders hun kinderen komen ophalen", zegt directeur Angelique Vlieghe van de basisschool. "Er zijn al heel wat mensen beboet geweest. We willen dat dit stopt."
Niet alleen ouders ondervinden gevolgen van de nieuwe regeling. Ook leerkrachten zien hun parkeerkosten stijgen. Volgens de school is het parkeerabonnement voor personeel verhoogd van 150 naar 600 euro per jaar.
Laden en lossen
Tijdens de actie stonden verschillende auto's met open kofferbak geparkeerd. Daarmee verwijzen de ouders naar het laden en lossen, wat volgens hen als alternatief werd voorgesteld om een boete te vermijden.
"Als de schepen zegt: 'Zet de koffer open, dan ben je aan het laden en lossen', dan vind ik dat onrespectvol tegenover onze kinderen", zegt ouder Astrid Destoop. "Je wil dat die veilig op school aankomen. Dan moet je toch even kunnen meelopen om ze binnen af te zetten."