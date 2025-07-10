Maar de vergunning van die uitbater is na 18 jaar afgelopen, op 31 december 2025. De eigenaar van het terrein, het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) wil het terrein heraanleggen, en heeft dat ook ruim op voorhand aan de uitbater laten weten.

Burgemeester Bjorn Prasse zit verveeld met de zaak. “Ik hoor ook die verhalen. Het zou heel jammer zijn als mensen gedupeerd zijn, maar uiteraard hebben wij daar geen uitstaans mee als lokaal bestuur.”

