Grote parking blijkt plots geen parking meer te zijn, maar sommigen kochten recent nog een jaarabonnement
Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
In Blankenberge is een grote parking, in het midden van de
jachthaven, plots dicht. Vooral jaarabonnees zijn de dupe, sommigen
betaalden nog maar net 400 euro aan de uitbater.
Maar de vergunning van die uitbater is na 18 jaar afgelopen, op 31 december 2025. De eigenaar van het terrein, het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) wil het terrein heraanleggen, en heeft dat ook ruim op voorhand aan de uitbater laten weten.
Burgemeester Bjorn Prasse zit verveeld met de zaak. “Ik hoor ook die verhalen. Het zou heel jammer zijn als mensen gedupeerd zijn, maar uiteraard hebben wij daar geen uitstaans mee als lokaal bestuur.”
De concessionaris reageert alleen online: “Als exploitant van de parking wil ik mijn excuses aanbieden voor het ongemak door het einde van de concessie.”
Blankenberge wil, na de heraanleg, de parking zo snel mogelijk inschakelen in het toeristisch parkeeraanbod. De stad zal daar in het begin geen geld voor vragen, ook niet aan leden van de jachtclub.