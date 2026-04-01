De voorbije maanden werden de voorgestelde maatregelen uitgebreid besproken met verschillende adviesraden. Daaruit blijkt dat er nog nood is aan bijkomend overleg en verdere verfijning van het plan. Het gemeentebestuur kiest er daarom bewust voor om extra tijd te nemen om het parkeerbeleid verder uit te werken en het draagvlak te versterken. Zodra dit traject is afgerond, wordt een nieuwe timing voor de invoering vastgelegd.





Doelstellingen blijven gelijk

De doelstellingen blijven daarbij ongewijzigd. Het bestuur wil woonbuurten beter beschermen, meer rotatie in de handelskernen stimuleren, dagparkings voorzien voor langparkeerders, een aangepast zomerregime invoeren tijdens juli en augustus voor bezoekers en toeristen, en het zoekverkeer beperken. Met dit toekomstgerichte parkeerbeleid wil de gemeente vooral de leefbaarheid, bereikbaarheid en aantrekkelijkheid van de gemeente verder versterken.