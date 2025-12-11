12°C
Aanmelden
Nieuws
De Haan

De Haan neemt gra­tis par­keer­be­leid gron­dig onder de loep

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

De gemeente De Haan zal haar parkeerbeleid grondig herbekijken, dat blijkt uit het meerjarenplan dat vanavond op de gemeenteraad voorligt. Nu kan je nog overal gratis parkeren, maar het is niet zeker of dat in de toekomst nog zo blijft.

De Haan bekijkt welke alternatieven mogelijk zijn, en denkt onder meer aan meer blauwe zones, extra randparkings en ook een ondergrondse parking. Wilfried Vandaele, burgemeester De Haan: “We hadden deze zomer enkele dagen waar hulpdiensten in de straat niet door konden. Dan heb je wel een probleem omdat mensen kriskras overal geparkeerd staan.”

Limieten

Automobilisten kunnen nu nog overal gratis parkeren, een grote troef, maar het systeem botst op zijn limieten. “We moeten echt zoeken naar nieuwe parkeerplaatsen. Is dat een randparking, zijn dat tijdelijke parkings in de zomer, een ondergrondse parking. Dat gaan we nu bekijken. Voor een parkeerbeleid en eventuele ondergrondse parking hebben wij 5,5 miljoen euro voorzien.”

Parkeertoerisme

Makkelijker parkeren voor iedereen: dat zijn bewoners maar ook tweedeverblijvers én toeristen. De Haan wil ook komaf maken met parkeertoerisme, waarbij mensen gratis hun wagen parkeren en met de tram naar een andere badplaats reizen. En een ondergrondse betaalparking kan alleen maar slagen als je ook bovengronds moet betalen om te parkeren.

Parkeren1
Parkeren2
Parkeren3
Lorenzo Dejonghe

lorenzo.dejonghe@focus-wtv.be

Lorenzo Dejonghe
Parkeren

Meest gelezen

Bezoek Koning Nieuwpoort
Nieuws

Koninklijk feest: Ter Duinen viert 40-jarig bestaan met koning Filip en koningin Mathilde
2016-11-07 00:00:00 - ComingWorldRememberMe wint prestigieuze Britse award
Nieuws

Kringwinkel Oostkamp gaf al dertig herdenkingsbeeldjes terug aan Koen Vanmechelen
Schaatspiste Ieper 2
Nieuws

Man trekt mes op kerstmarkt van Ieper, meerdere lichtgewonden

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Parkeergarages Nieuwpoort 3

Belastinginspectie voert onderzoek naar mogelijke fraude bij aanbestedingen parkeergarages in Nieuwpoort
Deerlijk3

Meerjarenplan Deerlijk: heel wat centen gaan naar nieuwe en vernieuwde gebouwen
Mesen

Twee gemeenteraadsleden verlaten gemeenteraad van Mesen: ze zijn nu nog met zeven
Boerenprotest Kortrijk 2

Landbouwers voeren actie in Kortrijk tegen Mercosur-deal: "oneerlijke concurrentie"
Moskee

Geen gebedsdiensten meer toegelaten in winkelpand in Kortrijk
Kalkovenbrug4

Stad Kortrijk stelt plannen nieuwe Kalkovenbrug voor
Aanmelden