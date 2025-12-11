De Haan bekijkt welke alternatieven mogelijk zijn, en denkt onder meer aan meer blauwe zones, extra randparkings en ook een ondergrondse parking. Wilfried Vandaele, burgemeester De Haan: “We hadden deze zomer enkele dagen waar hulpdiensten in de straat niet door konden. Dan heb je wel een probleem omdat mensen kriskras overal geparkeerd staan.”

Limieten

Automobilisten kunnen nu nog overal gratis parkeren, een grote troef, maar het systeem botst op zijn limieten. “We moeten echt zoeken naar nieuwe parkeerplaatsen. Is dat een randparking, zijn dat tijdelijke parkings in de zomer, een ondergrondse parking. Dat gaan we nu bekijken. Voor een parkeerbeleid en eventuele ondergrondse parking hebben wij 5,5 miljoen euro voorzien.”

Parkeertoerisme

Makkelijker parkeren voor iedereen: dat zijn bewoners maar ook tweedeverblijvers én toeristen. De Haan wil ook komaf maken met parkeertoerisme, waarbij mensen gratis hun wagen parkeren en met de tram naar een andere badplaats reizen. En een ondergrondse betaalparking kan alleen maar slagen als je ook bovengronds moet betalen om te parkeren.