Om de lokale handel te ondersteunen komen er extra Shop & Go-plaatsen in de Zeelaan en in de Duinkerkelaan. In bepaalde zones zal je langer mogen parkeren.

Het tweede bewonersabonnement voor inwoners wordt gratis. De bijsturing moet parkeren voor inwoners makkelijker en comfortabeler maken.

De maatregelen gaan in op 1 mei. Eind dit jaar evalueren ze opnieuw.