18°C
Aanmelden
Nieuws
Izegem

Stad Ize­gem past par­keer­re­gels in het cen­trum aan: dit ver­an­dert er

Parking - Parkeren

Illustratiebeeld © Belga

Vanaf maandag 2 maart wijzigt de parkeersituatie in verschillende straten in het centrum van Izegem. De stad past de blauwe en betalende zones aan na een bewonersbevraging over de uitbreiding van de blauwe zone vorig jaar.

De wijzigingen worden ingevoerd in de Burgemeester Vandenbogaerdelaan, Bellevuestraat, Hoveniersstraat, Ommegangstraat en het Kerkplein.

Volgens schepen van Mobiliteit Bruno Lambert komen de aanpassingen er na signalen van inwoners. “We hebben de signalen van inwoners ernstig genomen en de blauwe en betalende zone opnieuw geëvalueerd. Op basis daarvan voeren we nu vanaf 2 maart gerichte wijzigingen door”, zegt hij.

Wat verandert er?

In de Burgemeester Vandenbogaerdelaan wordt de blauwe zone ingekort tot aan de Pieter Baesstraat. In de Bellevuestraat en de Hoveniersstraat verdwijnt de blauwe zone volledig. Daar kan voortaan opnieuw onbeperkt en gratis geparkeerd worden. In de Ommegangstraat verschuift de grens tussen de blauwe en de betalende zone tot aan de Heilig Hartkerk.

Ook op het Kerkplein wijzigt de regeling. De betalende zone aan de Sint-Tillokerk wordt opgenomen in de blauwe zone. “Op het Kerkplein zorgde het beperkte betalende stuk voor verwarring. Door de volledige omgeving op te nemen in de blauwe zone, maken we de parkeersituatie duidelijker voor iedereen”, besluit schepen Lambert.

Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Parkeren

Meest gelezen

Schietpartij De Panne 1
Nieuws
Update

Man (79) vuurt enkele schoten af op deur van woning in De Panne: één persoon overleden
Ongeval kuurne
Nieuws
Update

Fietsster (16) sterft onder vrachtwagen in Kuurne: 'Chauffeur test negatief op alcohol & drugs'
Kasteel van beauvoorde veurne
Nieuws

'Meest romantische kasteel van Vlaanderen': dit West-Vlaams pareltje is bijna volledig gerestaureerd

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Zorgsite2

Roeselare krijgt één groot centraal Welzijnshuis
Politie

Groen klaagt 'vriendjespolitiek' over tijdelijke aanstellingen bij Brugse politie aan
De lijn

Vakbonden De Lijn plannen negen actiedagen in maart en april tegen Vlaamse besparingen
Politie

Politiezone VLAS voerde alcohol- en drugscontroles uit: zeven bestuurders onder invloed
NMBS geen trein
Update

UPDATE: Opnieuw treinen tussen Deinze en Lichtervelde na eerdere onderbreking
Politie riho

Politiezone RIHO kondigt in maart heel wat snelheidscontroles aan
Aanmelden