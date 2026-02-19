In de Burgemeester Vandenbogaerdelaan wordt de blauwe zone ingekort tot aan de Pieter Baesstraat. In de Bellevuestraat en de Hoveniersstraat verdwijnt de blauwe zone volledig. Daar kan voortaan opnieuw onbeperkt en gratis geparkeerd worden. In de Ommegangstraat verschuift de grens tussen de blauwe en de betalende zone tot aan de Heilig Hartkerk.

Ook op het Kerkplein wijzigt de regeling. De betalende zone aan de Sint-Tillokerk wordt opgenomen in de blauwe zone. “Op het Kerkplein zorgde het beperkte betalende stuk voor verwarring. Door de volledige omgeving op te nemen in de blauwe zone, maken we de parkeersituatie duidelijker voor iedereen”, besluit schepen Lambert.