Illustratiebeeld © Belga
Vanaf maandag 2 maart wijzigt de parkeersituatie in verschillende straten in het centrum van Izegem. De stad past de blauwe en betalende zones aan na een bewonersbevraging over de uitbreiding van de blauwe zone vorig jaar.
De wijzigingen worden ingevoerd in de Burgemeester Vandenbogaerdelaan, Bellevuestraat, Hoveniersstraat, Ommegangstraat en het Kerkplein.
Volgens schepen van Mobiliteit Bruno Lambert komen de aanpassingen er na signalen van inwoners. “We hebben de signalen van inwoners ernstig genomen en de blauwe en betalende zone opnieuw geëvalueerd. Op basis daarvan voeren we nu vanaf 2 maart gerichte wijzigingen door”, zegt hij.
Wat verandert er?
In de Burgemeester Vandenbogaerdelaan wordt de blauwe zone ingekort tot aan de Pieter Baesstraat. In de Bellevuestraat en de Hoveniersstraat verdwijnt de blauwe zone volledig. Daar kan voortaan opnieuw onbeperkt en gratis geparkeerd worden. In de Ommegangstraat verschuift de grens tussen de blauwe en de betalende zone tot aan de Heilig Hartkerk.
Ook op het Kerkplein wijzigt de regeling. De betalende zone aan de Sint-Tillokerk wordt opgenomen in de blauwe zone. “Op het Kerkplein zorgde het beperkte betalende stuk voor verwarring. Door de volledige omgeving op te nemen in de blauwe zone, maken we de parkeersituatie duidelijker voor iedereen”, besluit schepen Lambert.