"Op 9 juni heb ik een sterk resultaat gehaald dankzij de kiezers die mij het vertrouwen hebben gegeven. Die hebben het mogelijk gemaakt dat ik minister ben kunnen worden in de Vlaamse regering. Het is voor het eerst ooit dat Harelbeke een minister heeft. Ik zou graag hebben dat onze partij hier ook aan zet is, zodat we met de link tussen Brussel en Harelbeke voor een sterkere stad kunnen zorgen", klinkt het bij Depraetere.

Ze laat nog niet in haar kaarten kijken en blijft mysterieus over de mogelijkheid om stemmenkampioen te worden. "Ik sta op de tweede plaats. We hebben een duidelijke kandidaat-burgemeester, Alain Top. Hij is ook onze huidige burgemeester. Ik heb veel vertrouwen in hem, dus we gaan samen de campagne aan en gaan samen wachten op de resultaten", sluit Depraetere af.