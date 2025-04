Minister Depraetere ziet het project als een win-win. "Investeren in hernieuwbare energie is goed voor onze planeet en de portemonnee van mensen. Ik ben zeer tevreden dat ook onze woonmaatschappijen deze duurzame en propere investeringen doen. Dat moeten we massaal aanmoedigen. Dit is een win-win voor de planeet en een enorme boost voor de koopkracht van wie in zo'n sociale woning woont. Zij zien hun energiefactuur dalen. En dat is een zeer goede zaak."