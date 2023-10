Melissa Depraetere & Pablo Annys lijsttrekkers voor Vooruit

Melissa Depraetere is fractieleider voor Vooruit in de Kamer en gemeenteraadslid in Harelbeke. Ze gaat de federale lijst trekken.



Voor het Vlaams parlement schuift de partij Pablo Annys naar voor. Annys is schepen in zijn stad en bij de gemeenteraadsverkeizingen later volgend jaar ook kandidaat-burgemeester.



Vooruit stelt de lijsttrekkers morgen officieel voor, dat verslag zie je morgen in ons nieuws.