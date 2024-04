In het station van Veurne is een jong meisje over de sporen gelopen om een foto van zichzelf en een vriendin te nemen. Een treinreiziger filmde het hallucinante tafereel. Spoorwegbeheerder Infrabel is opnieuw erg geschrokken door dit gedrag en wijst erop dat blijvende preventie noodzakelijk is om zo'n gevaarlijk gedrag te voorkomen.