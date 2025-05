"Dankzij de inburgeringscursus begrijpen wij beter hoe alles werkt in België. De test was een normale test, maar die inburgeringscursus was belangrijker", zegt één van de nieuwkomers.



Dat inburgeringstraject, dat gebeurt dus onder andere in Kortrijk, bij het Agentschap Integratie en Inburgering. En onze provincie scoort goed op dat vlak.

"We gaan Sedah helpen om het inburgeringsprogramma volledig uit te leggen. Zij gaat Nederlands volgen en de bedoeling is om haar zelfredzaamheid te verhogen in deze maatschappij."