De jaarlijkse verdeling onder de gemeenten gebeurt op basis van de kadastrale gegevens over open ruimte. Het gaat onder andere over hoeveel bos, parken, akkerland, grasland, boomgaarden en recreatieterreinen er zijn in de gemeente. Hoe meer open ruimte, en dus hoe landelijker de gemeente, hoe meer middelen een gemeente krijgt uit het fonds. De nieuwe Vlaamse Regering heeft beslist om dat fonds aan te sterken met 65 miljoen euro.

Er volgt 2 keer een stijging van de dotatie, boven op de jaarlijkse indexering van 3,5%. Gemeenten zullen in hun financiering een sterke stijging zien in zowel 2026 als 2028. "Concreet betekent dit dat ten opzichte van 2024 elke gemeente 1,7 keer, of bijna dubbel zoveel budget zal overhouden op het einde van de legislatuur," zegt Crevits.