De energiekosten zijn gemiddeld 24 procent lager lager dan het actueel marktaanbod, gebaseerd op de voordeligste vergelijkbare contracten van de grootste energieleveranciers. Voor professionele verbruikers is dat een verschil van 20 procent.

De energiecontracten van de groepsaankoop hebben variabele prijzen die de markevolutie volgen. “We zijn tevreden met het bod en de winnende leveranciers. Via de veiling hebben we niet alleen scherpe prijzen, maar wij maken met hen ook harde afspraken over een klantvriendelijke aanpak over onder meer het voorschot, de facturen en de klantendienst”, zegt gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe.