Met het thema ‘Wowed by Technology’ nam het Kortrijkse festival bezoekers mee in een wereld van recente ontwikkelingen, innovaties, en gaf het een kijkje in de mogelijkheden voor het leven, leren, en werken van morgen. "Internationale gasten van Estland tot de Verenigde Staten die naar de conferenties kwamen, waren onder de indruk van wat Kortrijk en Vlaanderen in petto hebben. Op naar de volgende editie!", zegt Ruth Vandenberghe, schepen van Stadsmarketing.

Ook burgemeester Vincent Van Quickenborne was heel tevreden: "Het succes van FTI is voor een groot deel te danken aan een sterk staaltje Kortrijks ondernemerschap, met Hangar K als drijvende kracht. Jonge ondernemers en kennisinstellingen die samenwerken, iets spectaculairs creëren en vooral tonen."