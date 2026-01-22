6°C
Waregem

Tech­no­boost laat Ware­gem­se leer­lin­gen proe­ven van techniek

600 leerlingen hebben zich in Waregem vandaag kunnen uitleven met techniek, op het evenement Technoboost. Ze gingen onder meer aan de slag met textiel, elektriciteit, metaal en kunststof. Met het event wil de organisator de interesse voor een technische opleiding aanwakkeren.

Mathieu Bayart, organisator Technoboost: "Techniek is geen magie. Maar we willen wel laten zien hoe het werkt, en vooral mensen — en leerlingen — nieuwsgierig maken. Hen prikkelen om met techniek bezig te zijn en er interesse voor te krijgen. Neem nu de stad Waregem, die hier staat met een strooiwagen. Kinderen zien die in de winter gewoon voorbijrijden in de straat, maar hebben geen idee wat daar allemaal achter zit. Hier kunnen ze dat van dichtbij ontdekken. En dat maakt het net zo leuk.”

Zes eilanden

In totaal zijn er zes eilanden: elektriciteit, bouw, metaal, voeding, kunststof en textiel. De leerlingen krijgen telkens een workshop van 20 minuten. Aline Kerkhove: “Ik ben hier aan het breien. Zo wordt dat ook gedaan om T-shirts te maken, maar dan op grotere schaal. Het is wel leuk. Het is heel relax.”

Leonie Delodder

Leonie Delodder
