De Lijn heeft een aantal diensten aangepast, op vraag van de gemeente. "De derde bus die normaal te laat vertrok, is 20 minuten vervroegd. Die komt nu rond 7.30 uur, zodat de kinderen op tijd op school zijn", vertelt Koen Meersseman, schepen van Mobiliteit in Zonnebek.

"Eén van de twee overige bussen is een dubbele bus geworden, waardoor de capaciteit met twee bussen verhoogd is." Maar volgens de leerlingen is het daarom niet minder druk op de bus. "Er is voldoende plaats op de bussen, maar iedereen stapt altijd op de eerste twee bussen. Op de derde zitten we dan maar met zes, terwijl de eerste volledig vol zitten", vertelt Robbie.