Sinds 15 april rijden touringcars achter de drukste buslijnen in West-Vlaanderen, om het capaciteitsprobleem op te lossen. Maar dat blijkt niet genoeg. "We zien op verschillende lijnen doorheen Zonnebeke naar Ieper constant geannuleerde bussen. Dat is dagelijks het geval", zegt schepen Meersseman.

Scholieren aan de kerk in Beselare moeten vaak drummen voor hun plaats op de bus. Drie extra touringcars zijn hier nodig, volgens de schepen.