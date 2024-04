Volgens De Lijn is niet het nieuwe vervoersplan de oorzaak van het feit dat de jongeren voor en na school als sardienen in een blik opeengepakt staan. "Dit is eigenlijk een probleem dat we hebben vastgesteld vanaf het begin van het schooljaar. Dat capaciteitsprobleem was er al", zegt Frederik Wittock van De Lijn.

Daarom komt er vanaf volgend schooljaar wellicht een nieuw rittenschema. "Daar moet aan gewerkt worden zodat het vanaf september ook op een andere manier opgelost kan worden. Hoe we dat moeten doen, zoeken we nog uit. Maar we zullen er wel in slagen."