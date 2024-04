De Lijn stuurt haar aanbod bij nadat het de voorbije weken erg druk was op bepaalde ritten. Dat was onder meer zo op de lijn van Waregem naar Kortrijk en Ieper naar Roeselare. De vervoersmaatschappij legde al extra ritten in en zette grotere bussen in, maar dat lukte niet overal. Daarom is nu budget vrijgemaakt om touringcars in te zetten tot het einde van het schooljaar.