Quindo begeleidt jongeren tussen 9 en 30 jaar in mediaproductie, van radio en podcasts tot video en virtual reality. Het medialab is gevestigd in Muziekcentrum Track en heeft ook een eigen productiehuis dat verhalen uit de sociale sector in beeld brengt. Daarnaast biedt Quindo workshops en opleidingen aan voor scholen en verenigingen.

“Door media te maken ontwikkelen jongeren sociale en technische vaardigheden, leren ze factchecken én brengen ze hun eigen verhaal naar buiten. Daar zit heel wat kracht in,” zegt hoofdredacteur Emilie De Clerck. Coördinator Broos Claerhout benadrukt de mogelijkheden die de erkenning biedt: “Het opent deuren en laat ons toe om ons werkingsgebied te verbreden en onze impact te vergroten.”