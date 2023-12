De schade is enorm. Meteen komt een firma het gebouw stutten, vanmiddag is er ook al opgeruimd. Maar mogelijk zijn ook enkele dure machines, op maat gemaakt, beschadigd. En dat niet alleen. “De rekken met fruit, die zijn voor de vuilbak. Dat heeft vocht gehad, dat heeft stof gehad, dat is voor weg.”

Dit komt dus heel ongelegen. Net in de eindejaarsperiode, zowat de drukste tijd van het jaar. In een paar seconden is het levenswerk van Anthony vernield. ”Eerst kwam de shock, nu de realiteit. Maar ik ben van het principe dat elk negatief ding iets positiefs kan betekenen. We gaan het positief zien. Is het geen nieuw dak boven ons hoofd, dan is het een vernieuwd.“