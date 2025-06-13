Technofest vol drones en technologie: marinebasis is blikvanger op Open Bedrijvendag
De Marinebasaisin Zeebrugge is dit weekend één van de blikvangers in het weekend van Open Bedrijvendag. Ze maken er zelfs een heus TECHNOfest van. Geen klassieke opendeurdag, maar een festival vol drones, data, workshops en maritieme innovatie.
Het evenement past in de rekruteringsgolf van Defensie, die tegen 2026 4.800 extra collega’s zoekt. “De Marine speelt daarin een sleutelrol en richt zich vooral op technische profielen,” klinkt het.
Bezoekers kunnen zelf de R7-drone besturen, een mini-hovercraft bouwen, duiken met marineduikers of experimenteren met AI, hacken en programmeren. “We willen jongeren tonen hoe veelzijdig en technologisch de maritieme wereld is,” aldus de organisatie.
De redactie