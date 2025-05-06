17°C
Man slaat met blo­te vuis­ten tien­tal rui­ten stuk van vrije­tijds­huis in Torhout

In het centrum van Torhout heeft een 23-jarige man uit Roeselare gisteravond een tiental ruiten van het vrijetijdshuis aan diggelen geslagen. Omstaanders konden hem overmeesteren tot de politie ter plaatse kwam.

De feiten speelden zich af rond 18.00 uur aan het vrijetijdshuis op de Markt, het voormalige stadhuis van Torhout. De man sloeg met zijn blote vuisten verschillende ruiten stuk, zowel aan de voor- als aan de achterzijde van het gebouw. 

Enkele voorbijgangers konden de man tegenhouden tot de politie aankwam. Hij werd opgepakt en overgebracht naar het ziekenhuis. Wat hem bezielde, is voorlopig niet duidelijk. De politie onderzoekt de zaak als een poging tot diefstal met braak.

Lorenzo Dejonghe

lorenzo.dejonghe@focus-wtv.be

Lorenzo Dejonghe
