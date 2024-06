Het ging vooral over vandalisme, problemen door drugs, intimidatie van voorbijgangers en sluikstorten in en rond het sportpark. De gemeente zette extra politiemanschappen in en sinds eind vorige maand staat er ook een mobiele camera in het park. Met succes, want er zijn minder meldingen van overlast. De camera blijft er nog zeker tot het einde van de zomervakantie.