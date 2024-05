De gemeente bekijkt ook hoe ze de jongeren in kwestie, en hun ouders, kunnen begeleiden. “Politie is een zaak, maar begeleiding is minstens even belangrijk”, klinkt het bij burgemeester Francis Benoit. Daarom voorzien ze extra middelen voor het CAW om die jongeren te begeleiden. Ook andere lokale verenigingen zoals de jeugd- en sportdienst, hebben al voorstellen op tafel gelegd om het probleem aan te pakken.