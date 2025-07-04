Viaene krijgt een uitgebreid pakket bevoegdheden toegewezen. Hij zal zich ontfermen over personeel, organisatiebeheersing, kinderopvang, sociale economie, gelijke kansen, ontwikkelingssamenwerking, Europese zaken en gemeentelijke vrijwilligers. Viaene zelf is dankbaar en gemotiveerd. “Zo’n grote stap zet je niet zomaar. Al snel besefte ik dat ik deze kans geen tweede keer zou krijgen. Het is uniek om dit op jonge leeftijd te mogen doen. Ik ben dankbaar voor het vertrouwen en enorm gemotiveerd om mij volledig in te zetten voor Deerlijk.”

Ook de burgemeester van Deerlijk, Louis Vanderbeken, kijkt vol goede moed de benoeming. “Ik moet m’n titel van ‘jongste schepen van Deerlijk’ doorgeven, maar dat doe ik met veel plezier. Het is iets om trots op te zijn dat onze gemeente nu de jongste schepen van Vlaanderen telt. Ik heb er alle vertrouwen in dat Lukas het uitstekend zal doen.”