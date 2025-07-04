12°C
Luk­as Viae­ne (20) is jong­ste sche­pen van Vlaan­de­ren: Het is uniek om dit op jon­ge leef­tijd te mogen doen”

Lukas Viaene (CD&V) heeft donderdag de eed afgelegd als schepen in Deerlijk. Hij volgt Marleen Prat op en mag zich voortaan de jongste schepen van Vlaanderen noemen.

Viaene krijgt een uitgebreid pakket bevoegdheden toegewezen. Hij zal zich ontfermen over personeel, organisatiebeheersing, kinderopvang, sociale economie, gelijke kansen, ontwikkelingssamenwerking, Europese zaken en gemeentelijke vrijwilligers. Viaene zelf is dankbaar en gemotiveerd. “Zo’n grote stap zet je niet zomaar. Al snel besefte ik dat ik deze kans geen tweede keer zou krijgen. Het is uniek om dit op jonge leeftijd te mogen doen. Ik ben dankbaar voor het vertrouwen en enorm gemotiveerd om mij volledig in te zetten voor Deerlijk.”

Ook de burgemeester van Deerlijk, Louis Vanderbeken, kijkt vol goede moed de benoeming. “Ik moet m’n titel van ‘jongste schepen van Deerlijk’ doorgeven, maar dat doe ik met veel plezier. Het is iets om trots op te zijn dat onze gemeente nu de jongste schepen van Vlaanderen telt. Ik heb er alle vertrouwen in dat Lukas het uitstekend zal doen.”

Verjonging lokale politiek

Volgens minister Hilde Crevits past de aanstelling van Viaene in een bredere trend van verjonging in de lokale politiek. “De nieuwe bestuursperiode 2025-2030 brengt een opvallende daling van de gemiddelde leeftijd van gemeenteraadsleden, schepenen en burgemeesters. Dat zorgt voor een nieuwe dynamiek in de lokale besturen. Het engagement van jonge mensen zoals Lukas is bijzonder bemoedigend. Zijn mandaat is bovendien uniek: hij is de jongste schepen van Vlaanderen. Ik wens hem veel succes.”

Anneleen Vandamme
Hilde Crevits Gemeenteraad

